المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين يقيم إفطاراً لـ 200 أسرة

أقام المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجب الفهود، بالتعاون مع قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بمحافظة المفرق، إفطاراً لـ200 أسرة من السوريين والأسر الأردنية المتعففة.

وقال مدير فريق الإغاثة الإماراتي، حسن سالم الغول القايدي، إنه بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع سفارة الدولة في عمان شاركنا 200 أسرة من السوريين والأسر الأردنية المتعففة وجبة الإفطار.

وأضاف أن هذا الإفطار يتزامن مع اليوم العالمي لليتيم، ما شكّل حافزاً لمشاركة الأيتام الإفطار الرمضاني بهدف رفع معنوياتهم والتخفيف عنهم في آن واحد، لافتاً إلى أنه تم توزيع وجبات إفطار صائم داخل المخيم وخارجه ضمن محافظة الزرقاء. وأوضح القايدي أنه من ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة «كسر الصيام» في العاصمة عمّان، ومحافظة الزرقاء، حيث تمت في خمس نقاط في عمان وثلاث في الزرقاء، لافتاً إلى أنه تم تحديد هذه النقاط بالتنسيق مع وزارة الداخلية الأردنية.

من جهتها، قالت رئيس قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف، عبير حوامدة، إنه تنفيذاً للخطة التشغيلية لمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية «مبادرات التكافل الاجتماعي» تم عمل إفطار صائم لـ200 أسرة متعففة، وتوزيع 200 طرد غذائي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.