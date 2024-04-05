غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة ليوم غد، أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 00:20، والجزر الأول عند الساعة 17:46، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج أيضا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:30 والثاني عند الساعة 20:13، والجزر الأول عند الساعة 13:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:35.