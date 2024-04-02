عبدالله بن زايد يبعث برقيات تعزية في ضحايا هجوم "المطبخ المركزي العالمي"

بعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، برقيات تعزية إلى كلّ من، معالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، ومعالي رادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا، ومعالي ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا، ومعالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، وسعادة علي محمد يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في أبوظبي، وخوسيه اندريس مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي، تتضمن تعازي دولة الإمارات في ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقا من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي.

كما عبّر سموه، عن إدانة دولة الإمارات وبأشد العبارات لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية سيارة تابعة لفريق المؤسسة الذي يعمل في قطاع غزة لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال القطاع الذين يعانون من وضع مأساوي ويواجهون المجاعة، ما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الفريق وإصابة آخرين.

وأعرب سموه، عن أسفه العميق للخسائر في الأرواح، وعن تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشدّد سموه، على مطالبة دولة الإمارات السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف وبتحمل كامل المسؤولية، وعلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الراهنة.

وجدد سموه، التأكيد على أهمية أن تتركز الجهود الإقليمية والدولية على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري، بالإضافة إلى تكثيف المساعي الرامية إلى إنهاء التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة.