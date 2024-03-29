«طرق دبي» تُنجز توسعة شارع رأس الخور

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجازها أعمال توسعة شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات مرورية، بطول ثلاثة كيلومترات في الاتجاهين، وذلك على المسافة الممتدة من تقاطع بوكدرة حتى التقاطع مع شارع الخيل، كما سيتم افتتاح توسعة الطريق التجميعي لحركة الالتفاف من مسار واحد إلى مسارين على جسر شارع رأس الخور في الاتجاه إلى شارع دبي - العين، مطلع أبريل المقبل.

وتأتي هذه التوسعة ضمن حزمة التحسينات التي تنفذها الهيئة في قطاع البنية التحتية في إمارة دبي، لرفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة السير في مختلف مناطق الإمارة الحيوية التي تشهد نمواً وتطوراً حضرياً.

ويخدم شارع رأس الخور العديد من المناطق السكنية والصناعية، التي يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، إلى جانب المشاريع التطويرية المجاورة.

وأكدت الهيئة أن التوسعة الجديدة في شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه ستسهم في تحسين حركة المركبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6000 إلى 8000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة في أوقات الذروة بمعدل 33%، إلى جانب ذلك ستعمل التوسعة المنفذة لحركة الالتفاف بالاتجاه إلى شارع دبي - العين على توفير انسيابية أكبر لحركة المركبات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1000 إلى 2000 مركبة في الساعة بزيادة 100%.