الأورام وأمراض العظام تتصدران قائمة العلاجات خارج الدولة

أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الصحة في دبي، تصدر أمراض الأورام قائمة العلاجات الأكثر طلباً خارج الدولة، بنسبة 27.2%، تليها أمراض العظام بنسبة 6.96%، فيما استحوذت المملكة المتحدة وألمانيا على النسبة الكبرى من عدد المرضى المعالجين خارج الدولة.

وأفاد التقرير الإحصائي السنوي، الصادر عن هيئة الصحة، أخيراً، بأن إجمالي عدد المرضى المعالجين في الخارج بالنسبة لدبي، بلغ 474 مريضاً، وفق آخر الإحصاءات، خلال عام 2022، مقارنة بـ283 مريضاً عام 2021، مشيراً إلى العدد الأكبر من أولئك المرضى تم علاجهم في المملكة المتحدة بنسبة 36% من الإجمالي، تلتها ألمانيا التي استقبلت 32% من المرضى للعلاج، ثم أميركا بنسبة 12%.

وبحسب التقرير، كانت أكثر العلاجات المطلوبة هي الأورام بنسبة 27.22%، والتي استحوذت المملكة المتحدة وألمانيا على النسبة الكبرى منها، ثم أمراض العظام بنسبة 6.96% التي كان أكثرها في ألمانيا، ثم جراحة الأعصاب بنسبة 6.75%.

وكشف تقرير «صحة دبي»، أن إجمالي قيمة النفقات على العلاج بالخارج خلال عام 2022 بلغ 233 مليوناً و777 ألف درهم، مقارنة بمبلغ 136 مليوناً و422 ألف درهم عام 2021، بزيادة سنوية نسبتها نحو 71.4%.

وأوضح التقرير أن تكلفة العلاج بلغت 150 مليوناً و30 ألف درهم، تمثل 64.2%، من النفقات الإجمالية، تلتها المصروفات النقدية التي بلغت 34 مليوناً و599 ألف درهم، بنسبة 15% من الإجمالي، ثم الرواتب بنسبة 7%، في حين استحوذت تذاكر السفر على 3% من إجمالي المصروفات، بينما ذهبت النسبة المتبقية على المصروفات الأخرى.

. 233.7 مليون درهم إجمالي النفقات على العلاج بالخارج خلال 2022.