"قضاء أبوظبي" توعي الآباء بأسس التربية والحفاظ على استقرار الأسرة

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بعنوان "العلاقة الوالدية الصحيحة"، وذلك بمجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بمنطقة العامرة في مدينة العين.

وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة "مجالسنا" التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية في المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع.

وتناولت المحاضرة التي ألقاها سلطان الشويهي، موجه أسري بدائرة القضاء، عدة محاور منها؛ كيفية تلبية احتياجات الأطفال العاطفية والتربوية ما يسهم في بناء شخصيات متوازنة ومرنة قادرة على التأقلم مع مختلف تحديات الحياة الواقعية، وأهمية القيام بالأدوار الأساسية في التربية ومشاركة الأبناء في الهوايات، وأوجه الاختلاف بين الأسس التربوية وأسس الرعاية.

وتضمنت المحاضرة توضيح المعايير والأسس الصحيحة لاختيار الشريك (الزوج او الزوجة)، منها؛ التأني وعدم التسرع بأخذ الوقت الكافي للتعارف والسؤال عنه، عدم إرهاق الطرف الثاني قبل أو بعد الزواج في الطلبات المبالغ فيها والدخول في الديون، إضافة إلى بناء الثقة فيما بينهما، واحترام الطرف الاخر، والتحلي بحس المسؤولية.

ووجهت المحاضرة بعض النصائح المجتمعية والرسائل الإيجابية في هذا الشأن، التي يمكن أن تساعدهم على تعزيز علاقاتهم بأبنائهم وبناء علاقة إيجابية مع الشريك بهدف تحقيق مصلحة الأبناء وتغليب الفكر الإيجابي والمرن في التعامل بين أطراف الأسرة وبالتالي تحقيق النموذج المثالي لكيان الأسرة والحفاظ على استقرارها وبناءها السليم.