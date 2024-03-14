إنجاز أعمال الطرق الداخلية والإنارة بـ 4 مناطق سكنية في دبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال طرق داخلية وإنارة في الشوارع القائمة، بأربع مناطق سكنية، هي: مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 35 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 18 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 17 كيلومتراً، حيث شرعت الهيئة في تنفيذ أعمال طرق إضافية في منطقتي لهباب والليسيلي لتلبية احتياجات السكان.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن «تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، وأرياف وبراري دبي، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية».

وشملت أعمال الطرق المنجزة في منطقة مرغم، تنفيذ طرق بطول خمسة كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي - العين، بالقرب من «سكاي دايف دبي»، حيث جرى تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تضمنت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

وجرى في منطقة لهباب، رصف طرق بطول أربعة كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما شملت تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي - حتا، بجانب مضمار لهباب لسباق الهجن بطول كيلومترين.

ويخدم المشروع أكثر من 3000 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

وبلغ طول الطرق المنفذة في منطقة الليسيلي، نحو سبعة كيلومترات، كما جرى تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من «لاست إكزيت» وبحيرات القدرة، بطول يزيد على سبعة كيلومترات، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة ومخارجها.

وفي منطقة حتا جرى تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة «سهيلة» في حتا، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع نحو 6000 نسمة يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.