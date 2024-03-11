«طرق دبي» تفتتح مسارات الدراجات الهوائية في الخوانيج ومشرف

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مسارات الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف، بطول سبعة كيلومترات، لترتبط مع المسارات القائمة في المنطقتين والبالغ طولها 32 كيلومتراً، وبذلك ترتفع أطوال المسارات فيها إلى 39 كيلومتراً. ويتزامن افتتاح المسارات الجديدة مع شهر رمضان المبارك، الذي يُقبل فيه السكان والزوار على ممارسة الرياضة بشكل كبير، ومنها قيادة الدراجات الهوائية.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير: «يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتوفير مسارات خاصة للمشي والدراجات الهوائية، تغطي جميع مناطق إمارة دبي، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وكذلك حرص الهيئة على تعزيز الربط بين مسارات الدراجات القائمة في المناطق السكنية، وبين مناطق الجذب في المنطقة».

مساران جديدان

وأضاف الطاير: «يبدأ المسار الأول للدراجات الهوائية من الحديقة القرآنية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من خلال الجسر المشترك للمشاة والدراجات الهوائية القائم على شارع الخوانيج، ليرتبط مع مسار الدراجات القائم في المنطقة»، مشيراً إلى أن المسار الثاني للدراجات الهوائية، يبدأ من حديقة مشرف بالقرب من حديقة التماسيح، ويمتد حتى تقاطعها مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومنه يتجه شمالاً على طول الشارع حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من خلال جسر المشاة والدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان للوصول إلى مسار الدراجات في منطقة الخوانيج. وبذلك يبلغ الطول الإجمالي للمسارين الجديدين والمسارات السابقة في منطقة الخوانيج ومشرف نحو 39 كيلومتراً».

وأوضح الطاير، أن مسار الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف، يعد جزءاً من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية، ويهدف إلى ربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تتضمن خطة مسارات الدراجات الهوائية، زيادة إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات في دبي من 544 كيلومتراً حالياً، ترتفع إلى 1000 كيلومتر في 2030، حيث سيجري ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا، بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا، مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا.

معايير ومواصفات

وقال الطاير: «رُوعي في تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية وتحديد السرعات عليها، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وتصنيف المسارات. وأسهمت هذه المسارات في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة، لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير».

سرعة الدراجات

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مستخدمي مسارات الدراجات الهوائية، إلى الالتزام بالسرعات المحددة في الإمارة، وهي 30 كيلومتراً في الساعة في المسارات المخصصة للدراجين الرياضيين الهواة، والمسارات المشتركة مع المركبات على الطرق الآمنة، و20 كيلومتراً في الساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

مطر الطاير:

544 كيلومتراً طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي حتى نهاية 2023، وترتفع إلى 1000 كيلومتر في 2030.

. تنفيذ المسارات يسهم في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية ويدعم رحلات الميل الأول والأخير.