أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به الدولة، من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة على مناطق متفرقة من الدولة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وحرصاً على سلامة المجتمع، تابعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمركز الوطني للأرصاد، ووزارة الداخلية، تأثيرات المنخفض الجوي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمناقشة كل السيناريوهات والإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات، مع مراعاة شدتها.

وأكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء المنخفض الجوي وتأثيره في المناطق المختلفة، حيث أظهرت النتائج انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجياً في مختلف أنحاء الدولة. وقد أثبتت الحالة على أرض الواقع فاعلية تنبؤات المركز الوطني للأرصاد، ما أسهم بشكل كبير في تقليل الأضرار، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين بكفاءة واقتدار.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن فرق العمل الميدانية عملت بصورة استباقية ووقائية، حيث كانت في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال.