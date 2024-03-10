حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك … شهر الرحمة والمغفرة والعتق، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.