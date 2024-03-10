جريان الأودية وإغلاق طرق وأنفاق في «الشرقية»

شهدت المنطقة الشرقية في الدولة، هطول أمطار راوحت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة، وأدت إلى جريان الأودية وإغلاق عدد من الطرق والأنفاق، نتيجة تراكم مياه الأمطار فيها. وعملت الفرق المختصة التابعة لبلديات المنطقة الشرقية على توزيع آلياتها ومعداتها على المناطق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، في الشوارع الداخلية والرئيسة والمناطق السكنية، للحيلولة دون دخول المياه إلى المنازل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وكثّفت شرطة الفجيرة انتشار الدوريات الأمنية والمرورية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، لاسيما المناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار بشكل مباشر.

وقال مدير القيادة العامة لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، إن مراكز الشرطة تعاملت مع تقلبات الحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وقدمت الخدمات الأمنية للجمهور.

من جهته، قال مدير بلدية مدينة كلباء، المهندس عبدالرحمن النقبي، إن استعدادات البلدية للمنخفض الجوي تمثلت في وضع سواتر ترابية لتغيير اتجاه مياه الأودية بعيداً عن المناطق السكنية، كما تم وضع وصلات مؤقتة في حال زادت مياه الأودية، بحيث تصب في المناطق المفتوحة وباتجاه البحر.

وقامت بلديات المنطقة الشرقية: خورفكان ودبا الحصن ودبا الفجيرة والفجيرة، بتكثيف جهود فرق العمل وتوزيع الآليات على جميع المناطق لسحب مياه الأمطار، والإسهام في انسيابية الحركة المرورية.