"الموارد البشرية والتوطين" تحث شركات القطاع الخاص على اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية الاستثنائية

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة، إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتفعيل جميع إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها وذلك خلال فترة التقلبات الجوية"، و"نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية".

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم: "نحث شركات القطاع الخاص على ممارسة العمل عن بعد لمن تسمح طبيعة عملهم ذلك، على أن تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال".