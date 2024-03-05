"دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعلن عن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجري، حيث تكون مواعيد العمل الرسمي بالهيئات والدوائر والمؤسسات في دبي طوال الشهر الفضيل، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

كما أفادت الدائرة في التعميم الصادر بهذا الشأن بأنه يجوز للجهات الحكومية تطبيق نظام الدوام المرن المعتمد لديها خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وكذلك تطبيق نظام العمل عن بعد لديها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة المرونة للموظفين للعمل عن بعد؛ وذلك أيام الجمعة خلال الشهر الفضيل بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة.

وأشارت الدائرة أنه يجب على الجهات الحكومية أن تحدد ساعات العمل بالنسبة للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة؛ بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية وضمان حسن سير عملها.

وبمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي «رعاه الله»، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنية لهم التوفيق والسداد وأن يعيد الله عليهم هذا الشهر المبارك بالخير واليمن والبركات.