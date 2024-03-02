محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (20) لسنة 2024 بترقية معالي الفريق طلال حميد بالهول وتعيينه رئيساً لجهاز أمن الدولة بدبي.

كما أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (21) لسنة 2024 بترقية اللواء عوض حاضر المهيري، وتعيينه نائباً لرئيس جهاز أمن الدولة بدبي.

وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2024 بترقية اللواء تميم محمد المهيري وتعينه مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي.

على أن يُعمل بالمراسيم الثلاثة اعتباراً من تاريخ صدورهم، ويُنشرون في الجريدة الرسمية.