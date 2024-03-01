تشغيل تجريبي للروبوت الذكي لمراقبة وسائل التنقل المرن بدبي

شهد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة تيرمناس العالمية، المتخصصة في مجال الروبوتات والأنظمة التقنية الحديثة، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي، لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي، اعتباراً من شهر مارس الجاري. ووقع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش أجندة وفعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 في دورته الخامسة، كل من: المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، أحمد محبوب، والرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيرمناس، الدكتور لينغ شاو.

وتنص الاتفاقية على بدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي، لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي في منطقة شاطئ جميرا 3، وذلك لدراسة أثر التطبيق ومدى إمكانية تعميمه في الفترة المقبلة. وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن سعي الهيئة الرامي إلى تحقيق أهدافها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة النقل بأسلوب ذكي ومبتكر، يرتقي بمكانة دبي كأول مدينة على مستوى المنطقة توظف الروبوتات في مراقبة مستخدمي التنقل المرن.

وأكدت الهيئة أن الروبوت الذكي سيعمل على مراقبة وسائل التنقل المرن من الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، ورصد المخالفات ومشاركتها ودراستها مع شركائنا في القيادة العامة لشرطة دبي، وسيعمل الروبوت الذكي على رصد المخالفات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تشمل «رصد التجمعات بأعداد كبيرة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، ومنها على سبيل المثال عدم ارتداء الخوذة، ورصد السكوترات المهملة والمهجورة في المواقع غير المخصصة، ورصد استخدام السكوتر من قبل شخصين أو أكثر، إلى جانب استخدام السكوتر في المسار المخصص للمشاة»، وتم تزويد الروبوت بأحدث التقنيات ومعايير السلامة.