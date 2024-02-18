27 فريقاً تتأهل للمشاركة في «تحدي المجتمع» ضمن الألعاب الحكومية 2024

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في فئة «تحدي المجتمع» لمنافسات النسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية 2024»، وذلك في ضوء نتائج الجولة التأهيلية التي أقيمت، أمس، في «داماك هيلز 2» بدبي.

وستشارك الفرق الـ27 المتأهلة، إضافة إلى فريق «باركور دبي»، بطل تحدي المجتمع في النسخة الماضية من الحدث، في بطولة الألعاب الحكومية 2024 التي ستقام في «دبي فيستيفال سيتي»، خلال الفترة من 29 فبراير إلى الرابع من مارس 2024، وذلك للاحتفاء بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

وقال مدير الألعاب الحكومية، مروان بن عيسى: «أظهر الإقبال الواسع بتسجيل 106 فرق لمنافسات تحدي المجتمع هذا العام مدى الوعي العالي الذي تتحلى به مختلف الشرائح المجتمعية تجاه أهمية تبني نمط حياة صحي بدنياً ومجتمعياً، ما يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراده، وبالتالي يرتقي بمستوى جودة الحياة في دبي كمدينة مفضلة للعيش».

وأضاف: «شهدت الجولة التأهيلية منافسات قوية من جميع الفرق المشاركة، الأمر الذي يعد بمستوى مبشر خلال البطولة، ونحن بانتظار تحديد الفريق صاحب لقب بطل تحدي المجتمع الذي سيجتاز التحديات الأخيرة». ومن المنتظر أن تستضيف النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية 168 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة الجهات الحكومية و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

وتلقى الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية شريكاً رئيساً، ومجلس دبي الرياضي راعياً استراتيجياً، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة «داماك العقارية»، ومجموعة بريد الإمارات (7X) رعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول رعاة فضيين، إضافة إلى بنك أبوظبي الأول، و«دبي فيستيفال سيتي»، و«هوم بيكري»، والفارس العالمية للخيام، وشركة الاتصالات المتكاملة (دو).

يذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت 4500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.

. الجولة التأهيلية شهدت منافسات قوية من جميع الفرق المشاركة.