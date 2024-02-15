شرطة دبي تحصد المركز الأول في «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024»

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، مُنافسات «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024»، التي أقيمت برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في المدينة التدريبية بالروّية، ونظمتها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO).

وتُوج «فريق شرطة دبي رقم 1» بالمركز الأول في التحدي، وحصل «فريق شرطة دبي رقم 2» على المركز الثاني، في حين حصد فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.

وفي فئة «أفضل قائد حدث» حصد فريق «شرطة دبي رقم 1» المركز الأول، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثاني، والقيادة العامة للدفاع المدني المركز الثالث.

وفي «فئة أفضل فريق تقني»، حصد فريق «شرطة دبي رقم 1» المركز الأول، وفريق «شرطة دبي رقم 2» المركز الثاني، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.

وفي فئة «أفضل فريق إسعافي» حصد فريق شرطة دبي ومُسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 2 المركز الأول، وفريق شرطة دبي ومُسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 1 المركز الثاني، وفريق القيادة العامة للدفاع المدني ومُسعفي الإسعاف الوطني المركز الثالث، كما كرم التحدي الفرق المشاركة من خارج الدولة، مُمثلة في فريق المملكة العربية السعودية وفريق جمهورية سنغافورة.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، إن القيادة العامة لشرطة دبي مُستمرة في تنظيم وإقامة البطولات والمنافسات التي من شأنها أن تجمع القدر الأكبر من الخبرات في مختلف التخصصات، إيماناً منها بأن استدامة كفاءة الأداء تتطلب جهداً كبيراً وإثراءً معرفياً مستمراً، وتجارب مشتركة وممارسات متنوعة، لذا يعد تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 إحدى الوسائل الهادفة لضمان رفع جاهزية فرق الإنقاذ وتطوير قدراتها، موجهاً شكره إلى كل الشركاء والمتعاونين الذي أسهموا في إنجاح هذا التحدي.