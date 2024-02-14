محمد بن زايد: بفضل رعاية أخي محمد بن راشد أصبحت "قمة الحكومات" منصة عالمية على أرض الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس" :" الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في "القمة العالمية للحكومات 2024" والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسد مكانتها الهامة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم. بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم".