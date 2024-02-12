شرطة دبي تحذر من ارتياد الأودية خلال تقلبات الطقس

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين وأفراد المجتمع من ارتياد الأودية وأماكن تجمعات المياه خلال تقلبات الطقس الحالية التي تستمر حتى الغد.

وشدد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من خلال التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال الفترة الحالية التي تشهد تقلبات في الطقس وسقوط الأمطار، محذراً من الاستعراض بالمركبات على الطرق العامة في ظل هذه الظروف.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن القيادة في هذه الظروف تستلزم كثيراً من الحذر، إذ تقل كفاءة المركبات في الاستجابة أثناء الأمطار عن المواقف الاعتيادية، خصوصاً عند استخدام الفرامل، ومن ثم يجب مراعاة أمور مهمة، منها ترك مسافة كافية بين المركبات، وتجنب الانحراف المفاجئ والتجاوز المتكرر دون داعٍ، فضلاً عن التدقيق على وسائل الأمان داخل السيارة، مثل مساحات الأمطار، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وأكد جاهزية شرطة دبي للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، وأن الإدارة العامة للمرور استعدت من خلال دورياتها لضمان الاستجابة السريعة للبلاغات والحوادث.

وحذّر اللواء سيف مهير المزروعي من اندفاع فئة من الشباب بالاستعراض بمركباتهم خلال سقوط الأمطار، معرضين حياتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطرق العامة للخطر، وأشار إلى أنه بعيداً عن الإجراءات الرادعة التي تطبق لحماية المستخدمين الآمنين للطريق، فيجب أن يكون هناك التزام ذاتي، ومتابعة من قبل الآباء، حرصاً على سلامة أبنائهم.

ولفت إلى أهمية الانتباه إلى التجمعات المائية، ومجاري المياه، أو عبور الأودية بالسيارات، مشيراً إلى أن الحوادث المسجلة منذ بداية سقوط الأمطار لاتزال في المؤشر الاعتيادي، ومعظمها بسيط.