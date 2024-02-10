حمدان بن محمد: مبروك قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم.. ومبروك للنشامى هذا الأداء المشرف
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر منصة "إكس": مبروك قطر الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم … أبدعت قطر من جديد في تقديم أفضل نسخة من كأس آسيا على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير … والأجمل أن النهائي جمع بين شقيقين عربيين وكسبنا نجماً متألقاً هو منتخب الأردن ومبروك للنشامى هذا الأداء المشرف طوال البطولة.
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