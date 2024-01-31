ضمن عملية "الفارس الشهم3".. "الهلال الأحمر الإماراتي" تنفذ مبادرة الخبز المدعم لأهالي قطاع غزة
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم3" جهودها الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة المواطنين في غزة عبر تنفيذ مبادرة الخبز المدعم لأهالي القطاع.
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "#الفارس_الشهم3" تواصل جهودها الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة المواطنين في غزة عبر تنفيذ مبادرة الخبز المدعم لأهالي القطاع#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/fixvLQguvq— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 31, 2024
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