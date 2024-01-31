ضمن عملية "الفارس الشهم3".. "الهلال الأحمر الإماراتي" تنفذ مبادرة الخبز المدعم لأهالي قطاع غزة

المصدر:
  • الإمارات اليوم - دبي
التاريخ:

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم3" جهودها الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة المواطنين في غزة عبر تنفيذ مبادرة الخبز المدعم لأهالي القطاع.

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