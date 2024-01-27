8 وفيات و339 إصابة في حوادث الدهس العام الماضي

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن إمارة دبي شهدت العام الماضي، وقوع 320 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 339 شخصاً، بواقع 33 إصابة بليغة، و155 متوسطة، و151 بسيطة. وضبط 43 ألفاً و817 شخصاً عبروا الطريق من غير المكان المخصص لهم.

وأكد المزروعي، حرص شرطة دبي على أن تكون طرق الإمارة الأكثر أمناً وسلامة وحفظاً للأرواح والممتلكات، لافتاً إلى قيام بعض المشاة بارتكاب ممارسات خاطئة «مثل نوم بعضهم تحت عجلات الشاحنات أثناء توقفها لأخذ قسطٍ من الراحة، أو تسلق الحاجز الإسمنتي الفاصل بين الشارع، أو العبور عبر فتحات الحاجز الشبكي، على الرغم من وجود معابر للمشاة وجسور قريبة منهم»، موضحاً أنه «على الرغم من قيام شرطة دبي بإطلاق العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية، إلا أن هناك أشخاصاً لا يعيرون اهتماماً لمسألة العبور الآمن، معرضين بذلك أنفسهم والآخرين للخطر»، ويتم

نشر دوريات عسكرية ومدنية لرصد تلك السلوكيات الخاطئة.

وأشار إلى أن إحصاءات العام الماضي كشفت عن تحرير 43 ألفاً و817 مخالفة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور، لافتاً إلى تصدر شهر سبتمبر لمجموع المخالفات بمعدل 4591 مخالفة، تلاه شهر مايو بمعدل 4252 مخالفة، ثم شهر أكتوبر بمعدل 4239 مخالفة، واحتل شهر أغسطس المرتبة الرابعة بمعدل 4169 مخالفة، ثم شهر نوفمبر 4045 مخالفة، ثم شهر يناير 3636 مخالفة، ثم شهر مارس 3564 مخالفة، ثم شهر يوليو 3494 مخالفة، ثم شهر فبراير 3251 مخالفة، ثم شهر ديسمبر 2979 مخالفة، ثم شهر يونيو 2914 مخالفة، واحتل شهر أبريل المرتبة الأخيرة بمعدل 2683 مخالفة.

وأكد أن حملات ضبط المخالفين الذين يعبرون من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة ستشهد تكثيفاً، بهدف تقليل نسبة الحوادث والوفيات، مؤكداً حرص «مرور دبي» على تكثيف الجهود للحد من ظاهرة العبور العشوائي لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ولفت المزروعي إلى أن «القانون يمنع المشاة من العبور على الطرق السريعة أو الطرق التي تزيد سرعتها على 80 كم في الساعة، أما في الطرق الداخلية فإن العبور من الأماكن المخصصة لذلك أمر مطلوب وإلزامي على جميع المشاة، أو استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لهم، إن وجدت، وليس العبور العشوائي».

وأكد أن «القانون يمنع عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، حيث توقع غرامة مالية على من يخالفونه غرامة قدرها 400 درهم».

400 درهم غرامة العبور من الأماكن غير المخصصة للمشاة.

. إمارة دبي شهدت العام الماضي وقوع 320 حادثاً مرورياً.

. مشاة ينامون تحت عجلات الشاحنات أثناء توقفها.. لأخذ قسطٍ من الراحة.