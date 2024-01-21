تفاهم بين «إرادة» و«تراحم» لدعم مرضى الإدمان

وقّع مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي ومؤسسة «تراحم الخيرية» مذكرة تفاهم، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية المسجلة لدى المركز، التي تتطلب عملية تأهيلها دعماً إنسانياً طارئاً بأشكال مختلفة، تضمن استمرارها في الخطة العلاجية، وتحقق التوازن النفسي والاجتماعي الذي يزيد من فرص التعافي.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والدعم الإنساني لأصحاب الإرادة الراغبين في التعافي من مرض الإدمان.

وقّع المذكرة كل من المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل عبدالرزاق أميري، والمدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية الدكتور أحمد تهلك، وبحضور رئيس مجلس إدارة مركز «إرادة» محمد عبدالله فلكناز، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية خالد عبدالله القاسم.

وقال فلكناز إن هذه المذكرة تعتبر بمثابة جسر من جسور الأمل الممتدة لأصحاب الإرادة، لافتاً إلى أنها تعكس حرص المركز على بناء الشراكات الفعّالة التي تخدم رؤية ورسالة المركز، وجعله الأفضل على المستوى الإقليمي في هذا المجال الإنساني.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم، خالد القاسم، إن دعم المتعافين مسؤولية طبية واجتماعية، ومن هذا المنطلق تضع المؤسسة ضمن أولوياتها تقديم كل أوجه الدعم الاجتماعي اللازمة. من جهته، أفاد الدكتور أحمد تهلك، بأن هذه المبادرة الإنسانية التي تبنتها «تراحم» تسهم بشكل كبير في حماية شريحة من المجتمع، قد تكون حاجتهم للدعم الإنساني السريع وتلبية احتياجاتهم سبباً لمنع عودتهم إلى طريق الإدمان، مشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها «تراحم» من أجل رعاية المتعافين واحتوائهم، والوقوف أمام أي عمل قد يدفعهم للرجوع إلى الإدمان مرة أخرى.

فيما نوه المدير التنفيذي لمركز إرادة، عبدالرزاق أميري، بدور مؤسسة تراحم الخيري والإنساني، وتبنيهم رسالة ورؤية المركز في دعم مرضى الإدمان، ما سيسهم في تشجيع أصحاب الإرادة على الاستمرار في رحلة التعافي. ويُعتبر توقيع هذه المذكرة تجسيداً للتعاون الإيجابي بين المؤسسات المجتمعية، والتزامها بتقديم الدعم لأصحاب الإرادة، والعمل على تخفيف الوصمة المجتمعية حيال مرض الإدمان. ومن المأمول أن تكون هذه الخطوة البناءة مثالاً يحتذى من جميع القطاعات في خدمة المجتمع، ودعم أصحاب الإرادة المتعافين من مرض الإدمان.

محمد عبد الله فلكناز:

المذكرة تعكس حرص «إرادة» على بناء شراكات فعّالة تخدم رؤية ورسالة المركز.

الدكتور أحمد تهلك:

المبادرة الإنسانية تسهم في حماية شريحة من المجتمع ومنع عودتهم إلى طريق الإدمان.