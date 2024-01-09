شرطة الفجيرة تحدد 4 ممارسات خطرة لراكبي الدراجات النارية

حددت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أربع ممارسات خطرة يقوم بها راكبو الدراجات النارية، ما يشكل تهديداً على الطرق ويعرض سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق للخطر، وتتمثل في الانحراف المفاجئ بالدراجة، والسرعة الزائدة، والدخول بين المركبات دون الانتباه، واللجوء لبعض السلوكات الخطرة مثل الاستعراض على الطرقات والطيش والتهور، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرقات.

وأفاد نائب مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد عبدالله محمد علي السماحي، بأن التزام سائقي الدراجات النارية بمعايير القيادة الآمنة على الطرقات يشكل عنصراً أساسياً في ضمان السلامة والأمان، وذلك للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المستخدمين الآخرين على الطريق.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات تنظم فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الأولى للعام الجاري تحت شعار «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات»، اعتباراً من مطلع يناير الجاري، ولثلاثة أشهر متتالية ضمن خطة حملات التوعية المرورية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والمعتمدة من المجلس المروري الاتحادي، تجسيداً للهدف الاستراتيجي المتمثل في التنقل الآمن وترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية.