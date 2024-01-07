"الطنّاف"..تطبيق يتيح للمزارعين الحصول على الأعلاف عبر الإنترنت

يعتبر تطبيق الطنّاف (www.altannaf.com) أول منصة لتجارة الأعلاف الإلكترونية والتجزئة في الإمارات. وباعتباره أحد الأنشطة التجارية التابعة للظاهرة، إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في القطاع الزراعي والأعلاف، تتولى هذه المنصة مهمة توفير منتجات الأعلاف عالية الجودة التي تم تركيبها لتلبية الاحتياجات الغذائية للإبل والأغنام والماعز والدواجن والخيول وغيرها من مواشي المزارع. وتمزج هذه العلامة التجارية بين التقاليد والابتكار، كما تمثل شهادة على التزام الظاهرة بتوفير أعلى مستويات الجودة للمزارعين وضمان راحتهم.

يقول المزارع المواطن فهد غانم: "لقد كان الحصول على الأعلاف عملية صعبة في السابق، لكن أصبح بمقدورنا الآن شراء مجموعة واسعة من الأعلاف من خلال تطبيق الطنّاف، لاسيما وأنه مصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتنا من الأعلاف المناسبة لمختلف أنواع الثروة الحيوانية. إننا لا نقصد هنا مجرد السهولة في تقديم طلبات الشراء، بل يتعلق الأمر بضمان التوازن الغذائي المثالي للمواشي عن طريق عملية سريعة وسلسة وآمنة".

ويُقبل المزارعين في الإمارات على الاستفادة من تجربة الطناف المبتكرة للتجارة الإلكترونية. أما بالنسبة إلى المزارعين الذين يفضلون الطرق التقليدية، يقدم الطنّاف الإرشادات من الخبراء المتخصصين عبر 10 متاجر منتشرة في مواقع استراتيجية بدبي وأبوظبي. ويقدم تطبيق الطنّاف عروضاً معززة للعملاء بفضل الشراكات العالمية، ليضمن توفير احتياجاتهم من مكونات الأعلاف عالية الجودة من جميع أنحاء العالم بصورة دائمة، وتناسب مختلف المواشي، بما في ذلك الإبل والماعز والدواجن، كما يضمن تغذية ممتازة طوال السنة. وتغطي أنشطة الطنّاف الرئيسية مختلف جوانب الممارسات التجارية العالية، وذلك من خلال رحلة طويلة تبدأ من اختيار أفضل البذور للزراعة وصولاً إلى تقديم تركيبات الأعلاف على اختلافها وتنوعها بأعلى مواصفات الجودة، كترجمة حقيقية لشعارها "من البذرة المثالية إلى العلف المثالي". ويمكن تنزيل تطبيق الطنّاف من "غوغل بلاي" أو "أبل ستور" أو زيارة الموقع الإلكتروني www.altannaf.com.