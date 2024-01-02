حصيلة 58 يوماً من “الفارس الشهم 3”.. 9615 طناً من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية لليوم الـ58، 9 آلاف و615 طناً حتى مساء اليوم الثلاثاء توزعت بين سفينة شحن و133 طائرات إغاثة و144 شاحنة نقل بري.

كما تضمنت العملية، علاج 1364 مصاباً من بينهم 395 تم استقبالهم في الدولة و969 مصاباً تم استقبالها وتقديم العلاج اللازم لهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة فضلاً عن إنشاء 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً