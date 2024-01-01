أكثر من مليوني راكب استخدموا المواصلات العامة في ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2024 وصل إلى 2 مليون و288 ألفاً و631 راكب.

واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر 974 ألفاً و416 راكبا، فيما أَقَلَّ الترام 56 ألفاً و208 ركاب، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة 401 ألفاً و510 ركاب. ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 97 ألفاً و261 راكباً.

ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني 167 ألف و051 راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك 1316 راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت 590 ألف و869 راكباً‪.‬‬

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية قد تم بسلاسة وأمان، وذلك بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دبي.