"تاكسي دبي" تطلق ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل

أعلنت شركة تاكسي دبي، توفيرها خدمة الدفع المرن لخدمات النقل التي تقدمها، إذ تشمل المرحلة الأولى رسوم خدمات الليموزين لعدة ساعات وخدمات الأيدي الأمينة، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز سعادة ورفاهية المتعاملين عبر توفير أفضل الخدمات وتجارب نقل متميزة تجمع بين الكفاءة والراحة والابتكار.

وكشفت الشركة لـ "الإمارات اليوم" أن المرحلة الثانية، ستشمل خدمة الدفع اللاحق لخدمات رسوم النقل بالحافلات المدرسية، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في توفير حلول الدفع الآجل، مبينة أنه سيتم إطلاقها في الشهور المقبلة.

وتتيح الميزة للمتعاملين، من خلال تقديم أرصدة ائتمان بدون فوائد، برامج التقسيط قصيرة الأجل، بما يتيح لهم الاستفادة من كافة خدمات تاكسي دبي مع إمكانية إدارة نفقاتهم بشكل أفضل.

وتفصيلاً، وقعت شركة "تاكسي دبي"، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شركة "تابي" الرائدة في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقديم حلول دفع مرنة لخدمات النقل التي تقدمها.

وتأتي الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها في مجال تقديم ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل على مستوى الإمارات، وتتضمن الدفع اللاحق لرسوم خدمات الليموزين لعدة ساعات وخدمات الأيدي الأمينة.

وتتيح الاتفاقية للمتعاملين إمكانية الاستفادة من النموذج الناجح لميزة الدفع اللاحق التي يقدمها تطبيق "تابي" والتي تجمع بين سلاسة عمليات الدفع والراحة والملائمة ضمن منظومة شاملة ومتعددة القنوات، من خلال تقديم أرصدة ائتمان بدون فوائد على برامج التقسيط قصيرة الأجل، بما يتيح للمتعاملين الاستفادة من كافة خدمات تاكسي دبي مع إمكانية إدارة نفقاتهم بشكل أفضل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمه الفلاسي حرص الشركة على توفير أحدث التقنيات وابتكار الحلول التي تعزز من مستويات خدمات وتجارب النقل التي تقدمها بهدف تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين وإثراء تجربة تنقلهم في إمارة دبي بما يساهم في تعزيز التوجه نحو جعل دبي واحدة من أسعد مدن العالم، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود "تاكسي دبي" لتوفير خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة لإسعاد المتعاملين حيث تعتبر أول شركة من نوعها على مستوى الإمارات توفر ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل.

وأشار الفلاسي إلى أهمية التعاون مع شركة "تابي" الأمر الذي يتيح لتاكسي دبي إمكانية تقديم حلول دفع مرنة وسلسة وآمنةللمتعاملين المستفيدين من خدمات النقل وبما يتلائم مع احتياجاتهم وميزانياتهم، حيث يجسد هذا التعاون، وسيلة مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي فيما يتعلق بطريقة وأسلوب الدفع الذي يعتمده المتعاملين مع خدمات النقل، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الحجز لمركبات الليموزين.

من جانبه قال حسام عرب، "يسعدنا الدخول في شراكة مع "تاكسي دبي" التي تتميز بكونها شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، وأكبر مشغل لمركبات الأجرة على مستوى إمارة دبي، بما يتيح لنا توفير قدرات الدفع المرنة لشريحة واسعة من المتعاملين من خلال الخدمات الذكية المتاحة عبر تطبيق "تابي"، بما يمكن المتعاملين من تحقيق أقصى استفادة من أموالهم وتحقيق أهدافهم المالية خلال استخدامهم لخدمات النقل التي توفرها "تاكسي دبي".

وتُقدم شركة تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.