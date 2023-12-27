بالفيديو.. تعرف الى.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها خلال فعاليات احتفالات رأس السنة بدبي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وفي ما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها:
- شارع الأصايل الساعة الرابعة عصراً.
- شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الساعة الرابعة عصراً.
- شارع برج خليفة الساعة الرابعة عصراً.
- شارع المركز المالي السفلي الرابعة عصراً.
- شارع الصكوك الثامنة مساء.
- شارع المركز المالي العلوي الساعة التاسعة مساء.
- إغلاق محطة مترو برج خليفة الساعة الخامسة مساء.
تفاصيل الخطة المرورية المتكاملة لضمان سلامة جميع المحتفلين وسهولة التنقّل خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2024. #رأس_السنة_في_دبي_2024#الامارات_اليوم pic.twitter.com/NthvWoOnBa— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 27, 2023
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