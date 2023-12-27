«شِتَانا في حتّا» بنكهة العسل

تُطلق بلدية دبي، اليوم، الدورة الثامنة من «مهرجان حتّا للعسل»، أحد أبرز المهرجانات السنوية المتخصصة بدعم النحّالين وقطاع إنتاج العسل على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 60 نحّالاً إماراتياً، سيعرضون منتجاتهم المتنوّعة أمام الزوار والسياح، ويتيح المهرجان الفرصة للتعرف إلى الأصناف المتنوّعة للعسل، والخصائص التي يتميز بها كل صنف، وطرق التمييز بينها.

ويهدف المهرجان الذي تُنظمه البلدية سنوياً إلى دعم قطاع إنتاج العسل على مستوى دولة الإمارات والنحّالين الإماراتيين، والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة الصحية في مجال صناعة العسل في إمارة دبي، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أبرز الطرق التي تعزّز من جودته. كما يوسّع المهرجان من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة أمام سكان منطقة حتّا، والمواطنين من أصحاب المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة المُنتجة.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، التزام البلدية بتعزيز جاذبية وممكنات منطقة حتّا، والارتقاء بمستوى الخدمات فيها، وتطوير مرافقها ومواقعها الترفيهية والسياحية الجاذبة، بما يسهم في ترسيخ موقعها، وجهةً متميزةً ومقصداً سياحياً في إمارة دبي، وذلك تماشياً مع «خطة حتّا التنموية الشاملة» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تطوير المنطقة، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية المتنوعة، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص فيها.

وقال الهاجري: «(مهرجان حتّا للعسل) من الفعاليات السنوية التي تحرص بلدية دبي على دعمها بالكامل، وإتاحته منصةً للتعرّف إلى أنواع العسل التي تشتهر بإنتاجها منطقة حتّا، وعرض وتسويق المنتجات المحلية لأصحاب المشاريع المواطنين، كجزء رئيسي من عملنا على تنمية الفرص الاقتصادية والسياحية أمام سكان المنطقة، وتقديم مختلف سُبل الدعم المتنوّعة الداعمة للنحّالين المواطنين، بما يواكب رؤية واستراتيجية الإمارة، لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز جودة حياة السكان ورفاههم».

شِتَانا في حتّا

ويتزامن «مهرجان حتّا للعسل» مع الموسم الأول من مهرجان «شِتَانا في حتّا»، الذي يضم مجموعةً من الفعاليات المتنوعة، والعروض الترفيهية والرياضية، التي تتيح الفرصة للمقيمين والزوار لاستكشاف التنوع والمعالم الطبيعية في حتّا، كما يسلّط الضوء على الأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة التي تجعل من دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

فعاليات مصاحبة

ويستقبل «مهرجان حتّا للعسل» الزوار اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً في قاعة حتّا التابعة لبلدية دبي، ويضم فعاليات عدة منها: ورشة حول وصفات أشهر الأطعمة والمشروبات التي يتم إعدادها باستخدام العسل، وورشة صناعة صابون العسل، وصناعة شموع العسل، إضافة إلى ورشة عمل فنية للأطفال، للرسم على الأقمشة وعبوات العسل.

كما سيضم المهرجان عروضاً ترفيهية عدة، منها تنظيم مسابقات تقدمها شخصيات كرتونية من برنامج «فريج»، وأداء فني من فرقة «ليوا» الإماراتية التراثية، إلى جانب تخصيص مساحات لألعاب ونشاطات الأطفال.

خدمات مخبرية متكاملة

وستقدم بلدية دبي تسهيلات وخدمات عدة، دعماً للنحّالين المواطنين في منطقة حتّا، من أبرزها: خدمات مختبر دبي المركزي للفحوص المخبرية الفورية لعينات العسل للعارضين والزوار، وذلك بغرض التأكد من جَودته ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة. إضافة إلى الفحوص على منتجات العسل المعروضة، مثل: فحص نسبة السكريات الكلية، الغلوكوز، السكروز، الفركتوز، وهيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF).

المختبر الذكي

وسيكون هناك «مختبر دبي الذكي المتنقل» التابع للبلدية في المهرجان، لتقديم الفحوص المتعلقة بالكشف عن الخمائر والفطريات المتولدة في منتجات العسل، إضافة إلى فحص الأطعمة الجاهزة المقدمة في المنشآت الغذائية المشاركة في المهرجان، بهدف التأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة، تماشياً مع مستهدفات بلدية دبي في بناء منظومة بيئية وغذائية مستدامة، والمحافظة على صحة وسلامة الجمهور.

• يتزامن «مهرجان حتّا للعسل» مع الموسم الأول من مهرجان «شِتَانا في حتّا»، الذي يضم مجموعة من الفعاليات المتنوّعة.

• البلدية ستقدم تسهيلات وخدمات عدة دعماً للنحّالين المواطنين في منطقة حتّا، من أبرزها خدمات مختبر دبي المركزي للفحوص المخبرية الفورية لعينات العسل.