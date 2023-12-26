أحمد بن محمد: توجيهات قيادة الإمارات تركّز على تقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن قيادة دولة الإمارات، تركز في رؤاها وتوجهاتها على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الريادة العالمية في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وإسعاد المتعاملين، وتمكينهم من الحصول على خدمات سهلة وسريعة ومبسّطة، وتوفير الأدوات والحلول التكنولوجية والرقمية والذكية التي تيسّر حصولهم على الخدمات الحكومية كافة بأسلوب سلس، يمتاز بالكفاءة العالية وعلى مدار الساعة.

جاء ذلك، خلال زيارة سموّه إلى مركزيّ الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين، التابعين للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والحاصلين على تصنيف ست نجوم، ضمن الدورة التقييمية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2023.

كان في استقبال سموّه، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، ومدير عام الهوية وجوازات السفر، اللواء سهيل جمعة الخييلي، ومدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، اللواء خليفة بالقوبع الحميري.

وأزاح سموّ النائب الثاني لحاكم دبي، الستار عن لوحة «6 نجوم» في مركزي الراشدية والبرشاء، واطلع سموّه، خلال جولة فيهما، على آلية العمل في الإدارة، والخدمات المقدمة للمتعاملين، وخطط التطوير المستقبلية لمنظومة الخدمات في المركزين.

وأثنى سموّه، خلال الزيارة، على جهود الإدارة، وفريقيّ عمل المركزين، وحرصهما على الارتقاء بمنظومة العمل وإسعاد المتعاملين وتحقيق التميز في الأداء والتطوير المستمر لمستوى وجودة الخدمات المقدمة، لتحقيق تطلعات أفراد المجتمع وفق أفضل المعايير الدولية.

وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لمستوى الخدمات، والنتائج المتميزة التي حققها مركزا الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين، ودورهما الريادي في منظومة الخدمات الحكومية بالدولة، وقدرة وجاهزية المركزين، وجودة خدماتهما، وتميز موظفيهما في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، مثمناً سموّه جهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الدائمة لتطوير خدماتها، وتحقيق الريادة، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة، ويحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويعزز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.

خدمات ذكية وآمنة

من جهته، أعرب اللواء سهيل سعيد الخييلي، عن سعادته بزيارة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمركزي الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل وسام فخر على صدور العاملين في المركزين بصفة خاصة، والهيئة بصفة عامة، لما تعكسه من تقدير القيادة الحكيمة لجهود فرق العمل الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة ذكية وآمنة ومريحة.

يُذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في نوفمبر الماضي، نتائج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، التي شملت الدورة الخامسة لتقييم مراكز الخدمة، والدورة الثانية لتقييم مراكز الاتصال والقنوات الرقمية في حكومة الإمارات، وشملت 124 قناة خدمة حكومية، توزعت على مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال التابعة لـ 25 وزارة وجهة حكومية اتحادية.

وحصلت ستة مراكز خدمة على تصنيف ست نجوم، من بينها ثلاثة مراكز تابعة لوزارة الداخلية هي، مركز مرور وترخيص الفجيرة، ومركز مرور وترخيص الشارقة، ومركز شرطة واسط الشامل في الشارقة، وثلاثة مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضمت مركز البرشاء ومركز الظفرة ومركز الراشدية.