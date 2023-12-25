أحمد بن محمد: توجيهات قيادتنا تركّز دوماً على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن "توجيهات قيادتنا الرشيدة تركّز دوماً على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع ويسعد كل متعامل مع مؤسساتنا الحكومية".

وأضاف سموه عبر منصة "إكس": اطّلعت خلال زيارة تفقدية على آلية العمل والخدمات المُقدّمة في مركزيّ الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين التابعين للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والحاصلين على تصنيف 6 نجوم، ضمن الدورة التقييمية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2023 … توجيهات قيادتنا الرشيدة تركّز دوماً على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع ويسعد كل متعامل مع مؤسساتنا الحكومية