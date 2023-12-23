سامي العُلبي يستثمر طبيعة حتا في ورشة تدريبية

ضمن فعاليات مهرجان «شتانا في حتا»، أقيمت أخيراً ورشة عمل خارجية للمصور سامي العُلبي، استثمرت فيها طبيعة حتا الخلابة للتعرف إلى تكوينات محددة لإتقان فن الانتقال بين التصوير الفوتوغرافي الليلي والنهاري.

يشار إلى أن العُلبي، الحاصل على جوائز عالمية عدة في هذا المجال، متخصص في فن التصوير الفلكي والليلي والواقع الافتراضي.

وتعتبر مجموعة أعماله من الأفضل في المنطقة، حيث تعرض على «سي إن إن» و«ناشيونال جيوغرافيك».

وهي تستخدم خلفيات لأنظمة تشغيل كبريات الشركات العالمية، مثل «أبل» و«مايكروسوفت»، كما تتسابق في نشرها أرقى مجلات التصوير العالمية، منها «براكتيكال فوتوغرافي» و«بيتابيكسل» و«إن فوتو».