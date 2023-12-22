«دبي للصحافة» ينظم ورشة عمل لصناع المحتوى الصوتي

نظم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع شركة دولبي العالمية، ورشة عمل بعنوان «مستقبل تكنولوجيا الصوت.. تجربة دولبي أتموس»، بهدف رفع قدرات صناع «البودكاست» لتطوير سرد القصص للمستمعين من خلال تقنية الصوت (دولبي أتموس)، وذلك بحضور صُنّاع المحتوى الصوتي من أصحاب «البودكاست».

وتأتي الورشة التي شارك فيها مدير إدارة المحتوى في دولبي الشرق الأوسط وإفريقيا، ربيع حمزة، ومهندس الصوت في دولبي، ادوين ويلسون، في سياق جهود نادي دبي للصحافة المستمرة، لتعزيز نمو صناعة «البودكاست» في المنطقة، وتوسيع دائرة الاستفادة منه، باستضافة أهم الجلسات المعرفية والورش التدريبية المتخصصة.

وقالت مديرة نادي دبي للصحافة، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، إن ورش العمل أسهمت في إلقاء الضوء على موضوعات مهمة في مجال صناعة المحتوى الصوتي، وإبراز مقومات نجاح «البودكاست» وكيفية تمكينه من الاستمرارية والانتشار، مشيرة إلى حرص النادي على فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات لمشاركة تجاربها، وتمكين المواهب لتحقيق مزيد من التميز في عالم التدوين الصوتي.

وأوضحت بوحميد أن جهود نادي دبي للصحافة المستمرة في هذا المجال، من خلال الجلسات المعرفية وورش العمل التدريبية التي ينظمها على مدار العام، تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لصناعة المحتوى الصوتي من المنطقة العربية، والعمل على تمكين فرص الوصول بـ«بودكاست» العرب إلى أعلى مستويات التميز، مؤكدة أن مكانة دبي الريادية مركزاً إعلامياً محورياً، ونقطة ارتكاز أساسية لصناعة وتطوير الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي في المنطقة، تدفعنا إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة نمو الصناعة الإعلامية الجديدة عبر فعاليات احترافية تراعي مختلف جوانب هذه الصناعة، وفي مقدمتها التكنولوجيا وبناء القدرات.

كما قال المدير الأول لمنطقة الهند والشرق الأوسط وافريقيا في دولبي، كاران كروفر: «يسعدنا - بالتعاون مع نادي دبي للصحافة - أن نبدأ معاً رحلة تحويلية لتمكين صناع (البودكاست) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتزويدهم بمهارات الاستفادة من تقنيات دولبي أتموس الإبداعية»، مشيراً إلى أن تسليط الضوء على تجربة سرد القصص والارتقاء بها، وتمكين المبدعين من صياغة قصص غامرة، تساعد في إثراء المشهد السمعي للجماهير في جميع أنحاء العالم.

واستعرض ربيع حمزة، خلال الورشة، جملة من الموضوعات المتعلقة بكيفية الوصول إلى صوت ناجح عبر تفصيل مختلف مراحل العمل على «البودكاست»، فضلاً عن معايير الوصول الناجح إلى الجمهور عبر سرد القصص، وذلك في ضوء الخبرة التي كونتها منصة «دولبي أتموس» التي تعد الأكبر من نوعها في العالم العربي في مجال إنتاج الصوت.

وقال حمزة: «تعمل دولبي مع مجموعة واسعة من صناع (البودكاست) بتعدد أنواعه، الذين يستفيدون من تقنيات (دولبي أتموس) لتحسين سرد القصص للمستمعين، حيث يتم حالياً إنشاء ملفات (دولبي أتموس بودكاست) والقصص الصوتية والكتب الصوتية، من خلال تطبيقات مثل: Audible وأنغامي وWondery وNational Geographic وAudio Up وQCODE وGen-Z Media وCurtCo. ومن خلال توفير محتوى متميز بجودة صوت عالية جداً، تقوم «أنغامي»، أفضل خدمة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوزيع Atmos Music وAtmos Podcasts على منصتها لمشتركي خدمة أنغامي بلاس، وأنغامي غولد.

وتحدث ادوين ويلسون عن مهارات وضع الأصوات وتحريكها بدقة ثلاثية الأبعاد، باستخدام تقنية «دولبي أتموس» التي توفر مزيداً من التفاصيل والوضوح والعمق لتجربة الاستماع لـ«البودكاست».

كما شارك ويلسون الحضور، مهارات الحوار والاستماع وكيفية التمييز بين أصوات الخلفية المختلفة، بغض النظر عن نوع «البودكاست»، حيث تمنح هذه التقنيات إحساساً حقيقياً بالواقعية وتخيل المشاهد بصرياً، باستخدام الإشارات الصوتية.

. الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز نمو صناعة «البودكاست» ومهارات الصوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.