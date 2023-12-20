حتا.. سياحة وترفيه عائلي بين أحضان الطبيعة والتراث

تتميز منطقة حتا بالمناظر الطبيعية الخلابة وأجوائها الهادئة وجبالها الشامخة وطقسها المنعش، حيث تتعانق الآفاق الشاسعة مع البيئة الطبيعية، لتوفر لزوارها وجهة مثالية للسياحة البيئية، وسط العديد من الأنشطة المشوقة، مع فرصة الاستمتاع بالإقامة في أحد أجمل الأماكن في الإمارات.

«حصن حتا»

تعد حتا المكان المثالي لقضاء عطلة نهاية أسبوع هادئة مع العائلة أو الأصدقاء بين أحضان الطبيعة، فهي الوجهة المثالية للقيام برحلة نهارية بما في ذلك الإقامة هناك، إذ يتاح للزوار حجز غرفة في فندق «حصن حتا» للراغبين في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وقتاً أطول. ويستقبل الفندق الضيوف منذ أكثر من 30 عاماً، ويضم غرفاً مطلة على جبال الحجر وأحواض سباحة، فضلاً عن الكثير من النشاطات في الهواء الطلق، مثل الرماية بالسهام والغولف والتصويب بالأسلحة النارية.

ويمكن للزوار استخدام أحد حوضَي السباحة في الفندق أو التجوّل بين الحدائق ومسارات المشي أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة من شرفتهم الخاصة. ويضم الفندق غرفاً فاخرة مطلة على الجبال، وعدداً من الفلل المؤلفة من ثلاث غرف نوم، والتي تناسب العائلات ومجموعات الأصدقاء.

وتتميز هذه الفلل بتصميم ريفي، وتضم جاكوزي خاصاً وحديقة ومساحة تخزين، وبإمكان الزوار أيضاً اختيار مقصورات «تيرّا» التي افتتحها الفندق أخيراً لاختبار تجربة غامرة في البيئة الوعرة، والاستفادة من وسائل الراحة الفاخرة التي تشملها، فضلاً عن باقة من الحلول المستدامة، مثل ألواح الطاقة الشمسية، لتوفير الطاقة والبنية التحتية التي تتيح التحكم الفعال في درجة الحرارة، وغيرها الكثير.

«سدر تريلرز»

تتنوع خيارات الإقامة في حتا بين الفنادق وبيوت العطلات والمنتجعات وغيرها من المنشآت، ويعد فندقا «داماني لودجز» و«سدر تريلرز» خيارين مثاليين لقضاء عطلة مميزة في الجبل، وإقامة حفلات الشواء، والاستمتاع بباقة من النشاطات لاختبار تجربة شيقة وفاخرة في منطقة حتا؛ فعلى ضفاف سد حتا يقدم منتجع «حتا سدر تريلرز» مفهوم المقطورات الفندقية، الأول من نوعه في المنطقة، ويضم المنتجع مقطورات معاد تصميمها لتوفر تجربة ضيافة فريدة، وتتمتع كل واحدة منها بشرفة خاصة بها، كما يمكن للضيوف في منتجع «حتا سدر تريلرز» الوصول إلى منطقة مشتركة مجهزة بحفرة نار ومرافق الشواء أو التوجه إلى منصة المشاهدة للاستمتاع بإطلالة مذهلة على سد حتا والجبال المحيطة، حيث يتيح منتجع «سدر تريلرز»، أول إقامة فندقية من نوعها في المنطقة، وتتألف من مقطورات تتسع كل منها لغاية ستة أشخاص. وبإمكان ضيوف المنتجع الاستمتاع بمناظر آسرة مطلة على السد وعلى الجبال المجاورة. ويعد المنتجع متنزهاً لعربات التخييم من «مراس»، ويضم مجموعة واسعة من وسائل الراحة، كما يوفر خدمة «واي فاي» ومكيفات هواء وشاحنة طعام وأسرة مريحة وغرفاً بمساحات رحبة تطل على سد حتا.

«دماني لودجز»

يمكن أيضاً للأشخاص الراغبين في تجربة تخييم أكثر فخامة زيارة منتجع «دماني لودجز» الذي يضم مجموعة من خيارات الإقامة مثل الوحدات القياسية والوحدات بمساحة أوسع والأجنحة، بالإضافة إلى المرافق عالمية المستوى؛ فالزوار الذين يتطلعون إلى مغادرة صخب المدينة والتوجه إلى مكان هادئ، يقدم لهم منتجع «حتا دماني لودجز» ملاذاً لا مثيل له. وبموقعه القريب من «حتا وادي هب»، سيستمتع ضيوف المنتجع بتجربة ضيافة مذهلة في أحضان الجبال الساحرة، ويزيد من روعتها التنوع البيئي الغني في حتا ومجموعة مثيرة من الأنشطة الممتعة. وسيجد النزلاء جميع وسائل الراحة التي قد تقدم لهم في أفخم الفنادق، مثل خدمة الـ«واي فاي»، والتلفزيون، مع إمكانية تجهيز الغرفة لاستقبال عائلة مكونة من شخصين بالغين إضافة إلى طفلين، فالزوار لن يجدوا فقط أشكال الرفاهية لفنادق الخمس نجوم، بل الكثير من الطبيعة والإثارة والمتعة.

«خيم الدوم»

تعد «خيم الدوم» أحدث إضافة إلى تجربة التخييم التي توفرها حتا لضيوفها، وهي عبارة عن 15 خيمة دائمة تتخذ كل منها شكل القبة، ولها نوافذ بانورامية بإطلالات رائعة على سلسلة جبال حتا. تقع «خيم الدوم» على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من «حتا وادي هب»، ويوفر أجواء هادئة وسط الطبيعة للراغبين في الابتعاد عن صخب المدينة والاستمتاع بالإقامة في الهواء الطلق تحت السماء المرصعة بالنجوم. جُهزت كل خيمة بموقد نار خاص وأدوات للشواء ضمن تراس واسع يتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أمتع الأوقات، وتحتوي الخيام على أسرّة مزدوجة وأريكة سرير وحمام، كما يتوافر فيها تلفزيون وثلاجة صغيرة وخزانة أمانات، وغيرها من وسائل الراحة اللازمة للضيوف.

بيوت عطلات

تتيح حتا لزوارها العديد من بيوت العطلات التي تشمل الفلل الخاصة والمزارع والبساتين المناسبة للإقامة بين أحضان الطبيعة الخلابة، بما في ذلك فلل بمواصفات عصرية محاطة بجبال حتا، ومزودة ببرك سباحة خارجية مدفأة وموقد للشوي مع مجلس، وتتكون من ثلاث غرف نوم ومطبخ وأماكن للمعيشة، مع «واي فاي»، وهي مناسبة لاستقبال العائلات والمجموعات من الأصدقاء. وتتنوع بيوت العطلات حسب الطلب، فهناك الفلل والمزارع التي تتيح مناطق مخصصة للعب الأطفال، فضلاً عن مرافق تضم مجموعة متنوعة من الخيول والماشية وأنواع أخرى من الحيوانات، فيما تتيح فلل ومزارع أخرى فرصة للشواء في الهواء الطلق، وتحدي اللعب مع الأصدقاء والعائلة في لعبة البلياردو، وغيرها من الألعاب، وكلها تقع على مسافة قريبة من حتا وبين أحضان الطبيعة.

كرفانات مخصصة

يتميز متنزه حتا للكرفانات بقوافل فاخرة ثابتة يمكن للزوار استئجارها للحصول على تجربة فريدة من نوعها في المنطقة المحيطة، وتتميز الكرفانات المصممة حسب الطلب بتصميمات داخلية فاخرة مع تنجيد من الخشب والجلد. ويمكن للمستكشفين ركن سياراتهم بجوار الكرفان مباشرة، ما يتيح سهولة الوصول إلى داخل وخارج المتنزه. وأثناء تثبيت مناطق الشواء في المنطقة المجاورة يمكن للضيوف الذين يتطلعون للحصول على وجبة طعام دون القيام بالطهي الخاص بهم، التوجه إلى شاحنات الطعام الموجودة في «حتا وادي هب» القريب.

ويوفر «حتا كارافان بارك»، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، المزيد من خيارات الإقامة لدى الزوار، حيث يوفر مساحات لركن الكرفانات الخاصة تتيح الفرصة لعشاق الهواء الطلق والطبيعة الغنية والباحثين عن الثقافة لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والتراث الغني لمنطقة حتا، كما يمكنهم الاستمتاع بما يتيحه «حتا وادي هب» للزوار من عربات الطعام ومقهى والكثير من الأنشطة الترفيهية، وتتوافر أيضاً خدمة الكهرباء، وغيرها من الخدمات على مدار الساعة.

التخييم في حتا

يمكن لعشاق البيئة والهواء الطلق والباحثين عن ثقافة المغامرة الاستمتاع باستكشاف المناظر الطبيعية الهادئة في حتا، فمنطقة التخييم تعد المكان المثالي للحصول على تجربة فريدة من نوعها بين روعة المناظر الطبيعية. ويمكن للمستكشفين ركن سياراتهم بجوار موقع التخييم الخاص بهم. وتضم حتا مواقع عدة للتخييم، وقد تم إنشاء البعض منها أخيراً بالقرب من مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية، وتضم مناطق التخييم مواقع للشواء في الهواء الطلق ومرافق استحمام، ودورات مياه وغيرها من الخدمات.