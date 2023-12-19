سائقون يتعمدون إهمال أولوية المارة على معابر المشاة

شكا عدد من مستخدمي الطريق من المشاة، تعمّد سائقين إهمال أولوية المارة على معابر المشاة، حيث يقوم بعضهم بزيادة السرعة عند دخول مشاة إلى المعابر الخاصة بهم، وعدم إعطائهم أولوية المرور، مطالبين الجهات الأمنية بالتصدي بحسم للسائقين المستهترين.

وقال محمد يوسف، إنه رصد قيام سائقين أكثر من مرة بالإسراع عند الاقتراب من معابر المشاة، وعدم إتاحة الفرصة أمام المارة للعبور أمامهم، مشيراً إلى أن مثل هذا التصرف يعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال أمير عادل، إن بعض سائقي المركبات يتعمدون الوقوف على معابر المشاة، خاصة حينما تكون الإشارات الضوئية مغلقة أمامهم؛ الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة سير المشاة ويصعّب من عبورهم. وأضاف أن بعض السائقين أيضاً لا يعطون الأولوية للمشاة أمام المعابر المخصصة لهم.

بدوره، أكد أحمد مصطفى، أنه تعرض لتصرف خطأ من أحد السائقين، كاد يتسبب في إصابته، بعدما كان يمر على معبر المشاة، وفوجئ بأحد السائقين يسرع أثناء اقترابه من معبر المشاة، خوفاً من إغلاق الإشارة الضوئية، حيث كاد يصدمه لولا قيامه بالركض بسرعة لتفادي هذا التصرف من السائق.

ودعت نورة مجدي، الجهات المختصة، إلى التصدي بحسم للسائقين المستهترين بأرواح المارة، الذين لا يتيحون أولوية العبور للمارة وسائقي السكوتر والدراجات الهوائية على معابر المشاة، موضحة أنها رصدت أكثر من مرة تصرفات خطأ من بعض السائقين كادت تتسبب في أذى المارة.

في المقابل، أكد سائقون لـ«الإمارات اليوم»، أنهم يراعون عبور المارة على معابر المشاة، حيث يتيحون الأولوية لهم، نظراً لأن التصرف الخطأ في مثل تلك المواقف أثناء القيادة يهدد حياة المشاة ويعرضهم للخطر، مؤكدين أن سلامة مستخدمي الطريق تعد أولوية قصوى بالنسبة لهم.

من جانبها، دعت القيادة العامة لشرطة عجمان، السائقين، لالتزام تهدئة السرعة عند الاقتراب من معابر المشاة، مشيرة إلى أن جدول المخالفات المرورية حدد عقوبة 500 درهم غرامة وست نقاط مرورية سوداء في حال عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وحذرت شرطة عجمان، من الوقوف بالمركبة على ممر المشاة، لاسيما أن غرامة وقوف المركبة على ممرات المشاة 500 درهم.