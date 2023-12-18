محمد بن راشد: أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، تويتر" سابقاً، أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية .. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة .. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار .. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين.