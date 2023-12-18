مركز شرطة الخوانيج ينظم مبادرة «صوت المتعامل»

التقى نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، العقيد خليفة خالد العوضي، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة «صوت المتعامل» التي نظمها المركز، بهدف تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور رؤساء الأقسام وعدد من الضباط.

وقال العقيد خليفة العوضي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثّل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للمتعاملين، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وأكد العقيد خليفة العوضي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة الخوانيج، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا المتعاملين.

وقدّم العقيد العوضي شرحاً عن خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية (SPS)، إضافة إلى مركز الاتصال 901.

وأوضح العقيد العوضي أن شرطة دبي أطلقت مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدّمها، من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وساعتها الذكية، بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي.

واستمع العقيد العوضي إلى آراء واستفسارات عن موضوعات عدة، مشيراً إلى أن عقد الملتقيات والاجتماعات مع المتعاملين سيكون مستمراً، للنظر في احتياجاتهم وملاحظاتهم.