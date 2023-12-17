بالفيديو..المطيوعي يصنع القهوة بنكهة «حدال» حتا

من بحيرة الليم في حتا، يدير الشاب محمد خلفان المطيوعي (من ذوي الهمم) «كافيه البري»، حيث يُعِدّ بنفسه مجموعة مبتكرة من المشروبات الساخنة والباردة والمثلجات بمذاقات طبيعية «من الفواكه والخضراوات الموسمية التي تتم زراعتها في منطقة حتا، مثل اللوز والتين والتمر واللبان والتوت، والزنجبيل والمانجو الأخضر المسمى (حدال) عند أهالي المنطقة».

وأنهى المطيوعي البالغ 27 عاماً، دراسة الثانوية العامة في 2019 بتفوق، وكان من ضمن المكرمين في أوائل الثانوية العامة لأصحاب الهمم.

ودفعت المطيوعي نشأته في منطقة حتا، كما يقول لـ«الإمارات اليوم»، إلى إدراج أصنافها الغنية في المشروبات التي يقوم بإعدادها في المقهى الخاص به. ويضيف: «ما شجعني على ذلك هو الدعم الذي حظيت به من أفراد الأسرة ومن أهالي المنطقة».

ولم تشكل صعوبة الحركة التي يعانيها المطيوعي عائقاً أمام عمله في المقهى، ولم تمنعه من مباشرة العمل بنفسه، والحرص على التواصل مع العملاء للتعرّف إلى آرائهم والعمل على تلبية متطلباتهم وتنفيذ مقترحاتهم، لضمان تطوير الخدمات المقدمة التي يساعده فيها فريق متعاون يشكل أسرة «كافيه البري».

ويقول المطيوعي: «لا يمكن أن أغفل أو أنسى الدعم غير المحدود من والدي لتطوير موهبتي في صناعة القهوة، ما شكّل الانطلاقة الحقيقية لمشروعي، فكان القائد المُلهم القادر على اتخاذ القرارات بطرق مبتكرة، ووضع رؤية مستقبلية لتنفيذ الخطط وتحديد الأهداف، إلى جانب التشجيع الدائم والمستمر من أهالي منطقة حتا الذي كان له الأثر الطيب في تعزيز ثقتي بنفسي وتطوير ذاتي، ما ترجم بشكل بارز وعي أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وأعمارهم، بأهمية دمج أصحاب الهمم والتفاعل معهم أسوة بالآخرين».

وأوضح المطيوعي أن «أصحاب الهمم يمتلكون القدرة على العطاء والعمل أسوة بأفراد المجتمع الآخرين، ومسماهم يؤكد أنهم مصدر للعطاء والابتكار».

وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين أطلق عام 2017 اسم «أصحاب الهمم» بدلاً من ذوي الإعاقة، فإن «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه، وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات، وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات على مدى السنوات الماضية من إنجازات، دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات، للوصول إلى الأهداف والغايات». وأكد المطيوعي أنه يهدف من خلال «كافيه البري» إلى أن ينشر رسالة لجميع ذوي أصحاب الهمم، «احرصوا على دعم أبنائكم وتوفير شتى الوسائل التي تضمن اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتطويرها، فكل (صاحب همة) يمتلك طاقة إبداعية كامنة تحتاج إلى من يُظهرها ويوجّهها للطريق الصحيح، خصوصاً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حرصت على توفير السبل التي تضمن ذلك، وتؤكد حقوقهم في المجتمع أسوة بأقرانهم من الأسوياء».

وحرص المطيوعي على تسمية المقهى الخاص به باسم «البري» المشتق من البرج أو القلعة الموجودة في قمم جبال حتا وتستخدم للمراقبة، والتي تشبه أصحاب الهمم في عزيمتهم وإرادتهم التي لا تحدّها حدود ولا تعرف المستحيل.

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محمد خلفان المطيوعي:

أصحاب الهمم يمتلكون القدرة على العطاء والعمل أسوة بأفراد المجتمع الآخرين.

كل «صاحب همة» يمتلك طاقة إبداعية كامنة تحتاج إلى من يُظهرها ويوجّهها للطريق الصحيح.

«بري» اسم مشتق من القلعة الموجودة في قمم جبال حتا.

دعم والدي وأسرتي وأهل المنطقة أسهم في نجاح عملي بالمقهى.