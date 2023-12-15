انطلاق «مهرجان حتا».. بفعاليات وعروض ومسابقات سياحية وثقافية

أعلنت منتجعات حتا و«وادي هب» من دبي القابضة أمس؛ عن إطلاق مهرجان حتا 2023 بين 15 ديسمبر الجاري والثاني من يناير المقبل، ما يمنح الزوّار من مختلف الأعمار الاستمتاع بمجموعة من تجارب المغامرة والترفيه والتخييم، وسط أجواء «حتا وادي هب» احتفالاً بموسم أعياد الشتاء.

وكشف عن عروض الألعاب النارية التي ستنير سماء حتا عند الثامنة مساءً من أيام الجمعة والسبت والأحد، بدءاً من 15 ديسمبر الجاري حتى العرض الكبير في ليلة رأس السنة عند الساعة 11:59 ليلاً للاحتفال بالعام الجديد.

وتقدّم منتجعات حتا عروض التخييم طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن الاستمتاع بجمال طبيعة حتا، كما تحظى العائلات بفرصة لتجربة عدد من الأنشطة الحماسية، بدءاً من رماية السهام ورمي الفأس، ووصولاً إلى مسارات الانزلاق والأرجوحة العملاقة وجدار التسلق.

ويقدّم «حتا وادي هب» العديد من الأنشطة العائلية والعروض الحية، بما يشمل عزف العود والقانون وغيرهما من الآلات الموسيقية العربية، إلى جانب عروض الغناء الخليجي والشرق أوسطي، فضلاً عن عروض الأداء التراثي التي يقدمها فنانون مقيمون في حتا.

دليل «شتاء حتا» يرصد أهم الفعاليات

أعلن براند دبي عن إطلاق دليل تفاعلي جديد بعنوان «الشتاء في حتا»، يدعو المقيمين والزوّار إلى استكشاف التنوّع والمعالم الطبيعية والعروض الترفيهية في منطقة حتا.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جدول فعاليات المهرجان الذي انطلق أمس ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، ليسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة المختلفة لـ«مهرجان حتا» مع تقديم قائمة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية وغيرها التي يمكن القيام بها أثناء زيارة حتا لاستكشاف المنطقة، وتسليط الضوء على الأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة التي تجعل من دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

وقالت مديرة براند دبي، شيماء السويدي: «يُعد الدليل بمثابة مجموعة شاملة توفر قائمة منسقة من خيارات الإقامة والمطاعم والمقاهي، ومجموعة من الأنشطة الجذابة التي تقدم رحلة شتوية لا تُنسى للعائلة والأفراد».

وأضافت السويدي: «يتيح الدليل للزوار اختيار وجهتهم التالية في حتا، سواء كانت أنشطة (بحيرة ليم) الجديدة التي فتحت أبوابها أمام الزوار مع انطلاق المهرجان، حيث تشكل البحيرة نقطة محورية لورش العمل والفعاليات وأنشطة المهرجان، إضافة إلى المناطق الأخرى التي تستضيف أيضاً فعاليات مجتمعية ومسابقات وأنشطة ثقافية وتراثية».

وتابعت السويدي: «يشارك في المهرجان مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء حملة (بكل فخر من دبي)، التابعة لـ(براند دبي)، في فعاليات المهرجان، لاستعراض قصص نجاح نخبة من المشاريع التي انطلقت من دبي وتميزت في مجال المأكولات والمشروبات والمنتجات».

وتضم منطقة «بكل فخر من دبي ماركت» أكثر من 30 مشروعاً ناشئاً، منها أكثر من 15 مشروعاً مخصصاً لأهالي منطقة حتّا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع. وتسعى براند دبي من خلال الدليل إلى تعزيز مكانة حتا وجهة سياحية رئيسة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، إذ يرصد الدليل، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها (براند دبي) بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في دبي، الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية، بما فيها الفعاليات المجتمعية وأماكن الإقامة والمطاعم والمقاهي الفاخرة في منطقة حتا، كما يقدم لزوار حتا فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المتاجر والمقاهي المميزة التي تشارك في المهرجان ضمن مبادرة «بفخر من دبي» التابعة لـ(براند دبي)، التي تعرض أيضاً مفاهيم الطهي الفريدة والمنتجات المبتكرة في مهرجان حتا.

ويتضمن الدليل أيضاً مجموعة واسعة من الأنشطة التي تنظمها مختلف الجهات بدبي في منطقة حتا، بدعم من اللجنة العُليا للإشراف على تطوير حتّا، برئاسة المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، حيث تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة واسعة من الفعاليات المجتمعية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي تنظمها هيئة الثقافة وبلدية دبي، حيث يسهم تعاون المؤسسات الوطنية في تعزيز مكانة منطقة حتّا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية، باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية في دبي.

وستكون هناك فرصة أيضاً أمام زوار مهرجان حتا، الذي يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع من الـ3 عصراً حتى الـ9 مساءً، وأيام العطلات الأسبوعية (السبت والأحد) من الـ10 صباحاً حتى الـ10 مساءً، للمشاركة في المسابقات التراثية في المسرح الرئيس للمهرجان بالتعاون مع دبي للإعلام ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية التقليدية، وعروض الأضواء الساحرة، والاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا، ومعالمها التاريخية والأثرية، ومن أهم هذه المطاعم والمقاهي المدعومة من إدارة الاقتصاد والسياحة Saddle وHomebakery ومطعم G.O.A.T التي سيقدم لزوار «وادي هب» تجارب جديدة مخصصة لهم طوال أيام المهرجان، إلى جانب مطعم Salt الموجود في «بحيرة ليم» والمشارك في المهرجان ضمن حملة بكل فخر من دبي، وبالتعاون مع شركة «شيفروليه».

كما سيشهد المهرجان إضاءة حصن حتّا طوال أيام المهرجان للترحيب بزوار المنطقة، إضافة إلى الأجواء الاحتفالية على مدار الحدث مع أول انعقاد له.

كما ستنطلق يوم 30 ديسمبر الجاري، مسيرة تضم سيارة كلاسيكية من دبي وصولاً إلى موقع المهرجان في حتّا، إضافة إلى مسيرة الدراجات النارية التي سيشارك فيها مجموعة كبيرة من الدراجين سينطلقون من دبي على دراجاتهم إلى حتّا للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر، علاوة على مسيرة للدراجات الهوائية سيتم تنظيمها يوم 24 ديسمبر.

وسيكون للأطفال نصيبهم من الفعاليات المصممة خصيصاً لهم، إذ سيتضمن المهرجان «ورش عمل فنية» خاصة بالأطفال وهي أحد الأنشطة التفاعلية في «شتانا في حتا»، الذي سيتضمن أيضا تجربة استكشافية تعليمية مع فرصة للتجول حول المهرجان للتعرف إلى محتواه.

وستتنوع الفعاليات التي سيشملها المهرجان لتشمل حلبتين للتزلج على الجليد والرخام، وملعبين لكرة البادل تنس، وورش عمل لتعليم ممارسة هذه الرياضة، إضافة إلى فعاليات ليالي حتا التراثية وأنشطة قرية حتا التراثية، لتعزيز علاقة الجمهور بالتراث وزيادة معرفتهم بتفاصيل منطقة حتّا وإمكاناتها التاريخية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية. وسيكون الجمهور خلال «ليالي حتّا الثقافية» على موعد مع تشكيلة متنوعة من العروض الفلكلورية والفنية المميزة، تقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية، إضافة إلى أمسيات الشعر النبطي التي تحييها كوكبة من الشعراء الإماراتيين.

كما يتضمن البرنامج مجموعة فريدة من إبداعات الأُسَر المنتجة والمواهب الشابة، وأعمالاً فنية تعكس إبداعات أصحاب الهمم.

مهرجان العسل

سيستمتع زوار مهرجان «شتانا في حتّا» في الفترة من 27 حتى 31 ديسمبر الجاري بتذوّق أجود أنواع العسل المحلي الذي تشتهر به منطقة حتّا، من خلال زيارة «مهرجان حتّا للعسل»، إذ يعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة. ويشكل الحدث فرصة نموذجية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أحدث الطرق التي تعزز جودته، فضلاً عن عرض أصناف متنوعة من منتجات مناحل حتّا والترويج لها بما يدعم مردودها الاقتصادي.

كما ينظم «براند دبي» ورشة عمل لتعليم فن التصوير بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي»، حيث سيتم تنظيم مسابقة لأجمل صورة وأجمل مقطع فيديو تم تصويره في حتّا، إضافة إلى فعاليات رياضية بالتعاون مع «ستورم»، وتستمر الفعاليات المجتمعية خلال العطلة الأسبوعية (يومي السبت والأحد).

ويمكن الاطلاع على محتوى الدليل التفاعلي المتوافر باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال الرابط التالي: https://dubaidestinations.ae/guides/pdf/Hatta-Festival-2023.pdf

. «بحيرة ليم» تفتح أبوابها أمام الزوار، وتشكل نقطة محورية للفعاليات والأنشطة الترفيهية.

. «وادي هب» يستقبل زوار المهرجان بأماكن إقامة ومطاعم ومقاهٍ فاخرة ومتاجر مميزة.

شرطة دبي تؤمّن «شتانا في حتا»

أكد مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، استعداد المركز لاستقبال مهرجان «شتانا في حتا»، وتأمين الفعاليات السياحية، والاستمتاع بالأجواء في بحيرة ليم ووادي هب، إضافة إلى فعاليات متعددة، منها الدراجات والبحيرات، والسيارات الكلاسيكية، ومسيرة الدراجات الهوائية، والجبال والأفلاج، وبينها أطول فلج موجود ومغطى، ويبلغ طوله كيلومتراً، إضافة إلى وادي هب وبحيرة ليم.

ولفت إلى أن المركز أدّى دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، نتيجة انتشار الدوريات والبرامج الأمنية والمرورية التي يُطبقها.

وقال نائب مدير المركز، العقيد عبدالله الهفيت، إن المركز أسّس «فرقة الشجعان»، بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، وهي فرقة متخصصة في الأمن السياحي، ومدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة للتعامل مع أي حادث، ومزودة بكل الأدوات والتقنيات الحديثة، للمساهمة في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، كما تتابع إجراءات الأمن والسلامة في الأماكن السياحية، وتعريف السياح والزائرين بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين.

كما أنشأت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي في منطقة حتا، لتقديم أرقى الخدمات للجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

حملة وجهات دبي

#وجهات_دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي، وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.

وتنطلق الحملة في موسمها الشتوي الجديد بتنظيم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى الحملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح الموسم الحالي من وجهات دبي فرصة للتعرف إلى أفضل التجارب والوجهات السياحية والترفيهية في دبي خلال فصل الشتاء.

وتتعدد القطاعات التي تغطيها حملة «وجهات دبي» لتضع في متناول السكان والزوار من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم كماً كبيراً من المعلومات الإرشادية حول وجهات دبي المتعددة بأسلوب إبداعي، من خلال التعاون مع عدد كبير من المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين الذين يسهمون في إبراز روعة تلك الوجهات، وما تتسم به من تنوّع كبير من خلال أعمال إبداعية تبرز جوانب مهمة في وجهات دبي، وما تحظى به من أنشطة وفعاليات خلال الموسم الشتوي.