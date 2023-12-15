أحمد بن محمد مهنئاً البحرين باليوم الوطني: أدام الله الازدهار والاستقرار على هذا الوطن الشقيق والشعب العزيز

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام مملكة البحرين، العيد الوطني الـ52، متمنياً سموه للمملكة الشقيقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": نتقدم لجميع أهلنا في البحرين بأطيب التهاني بمناسبة يومهم الوطني… أدام الله التطور والازدهار والاستقرار على هذا الوطن الشقيق والشعب العزيز.