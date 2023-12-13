15 الجاري انطلاق مهرجان «شتانا في حتا» ويستمر 15 يوماً

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، عن «مهرجان شتانا في حتا»، الذي سينطلق في 15 من ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، ويأتي المهرجان ضمن حملة «وجهات دبي» لهذا الشتاء.

وجاء الإعلان عن المهرجان، خللا مؤتمر صحفي، بحضور المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، وعدد من ممثلي جهات حكومية في دبي، وممثلي وسائل الإعلامي وصانعي المحتوى، وذلك في المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقالت منى المري: «حتا تتمتع بالعديد من الفعاليات السياحية، ونعمل على الترويج لها بشكل أكبر من خلال (مهرجان شتانا في حتا)، وكذلك أضفنا فعاليات أخرى، لجذب سكان حتا بالدرجة الأولى والراغبين في زيارة المنطقة، خصوصاً خلال فترة الإجازة».

ولفتت إلى أبرز المناطق السياحية منطقة حتا، ويأتي في مقدمتها بحيرة الليم ووادي هب، إضافة إلى الفعاليات المتعددة منها الدراجات والبحيرات، والسيارات الكلاسيكية ومسيرة الدراجات الهوائية، مؤكدة الحفاظ على خصوصية حتا وطبيعتها، حيث تعتبر محمية طبيعية جميلة من محميات دبي، لذلك ستكون بها خصوصية كبيرة حتى في الفعاليات التي سيتم تنظيمها.

وذكرت المري أن المنطقة تتميز بالجبال والأفلاج وبينها أطول فلج موجود ومغطى، ويبلغ طوله كيلومتر، إضافة إلى وادي هب وبحيرة الليم، والمطاعم والفعاليات الخاصة بالأطفال، وورش عمل متعددة، وذلك كله بهدف تفعيل المنطقة بطريقة مختلفة.

وقال رئيس فريق الشهاب التطوعي، عيسى البدواوي (من سكان منطقة حتا)، «بلغ عدد المتطوعين في هذا المهرجان 35 متطوعاً ومتطوعة من شباب وشابات مدينة حتا».

وأضاف أن منطقة حتا في العديد من الأماكن السياحية المتعددة، والتي يبدأها السائح من مدخل حتا، حيث بحيرة الليم، وإلى أن ينتهي عند سد حتا ومن ثم «الشريعة»، فكل هذه المناطق ستشهد العديد من الفعاليات خلال هذا المهرجان.