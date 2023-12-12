سفينة شحن و105 طائرات إغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة حصيلة 37 يوماً من "الفارس الشهم 3"

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية لليوم الـ37، 7 آلاف و126 طناً حتى مساء اليوم الثلاثاء توزعت بين سفينة شحن و105 طائرات إغاثة و51 شاحنة نقل بري.

كما تضمنت العملية، علاج 481 مصاباً من بينهم 336 تم استقبالهم في الدولة و145 مصاباً تم استقبالها وتقديم العلاج اللازم لهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة فضلاً عن إنشاء 3 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 600 ألف جالون يومياً.