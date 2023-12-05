تحويل مساجد إلى خضراء في دبي

حولت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عدداً من مساجد الإمارة إلى خضراء، وتستهدف زيادة العدد في المستقبل.

وتشارك الدائرة في «كوب 28»، ضمن «جناح الإيمان»، الذي يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وينظمه مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع رئاسة «COP28»، ووزارة التسامح والتعايش، وهيئة الأمم المتحدة للبيئة.

وافتتح «جناح الإيمان»، أول من أمس، في مبنى القادة بمدينة إكسبو دبي، بحضور رئيس «COP28» الدكتور سلطان الجابر، والأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، وبعض القيادات الدينية من الأزهر الشريف والفاتيكان.

وتحدث المدير العام للدائرة، أحمد درويش المهيري، خلال كلمة حول عناية الإسلام بالبيئة والمناخ، واستعرض توجيهات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في حماية الأرض والبيئة والتحذير من إفسادها، ثم استعرض جانباً من جهود قيادة الدولة الرشيدة في هذا الجانب المهم حتى تحولت الدولة من صحراء قاحلة إلى حديقة غناء مثمرة.

وأكد أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي جزء من منظومة الدولة والإمارة، فجعلت من حماية المناخ هدفاً لها بالتقليل من إهدار الماء في مواضئ المساجد، وزراعة أفنيتها، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بحسب الحاجة، فضلاً عن البناء الأخضر لبعض المساجد وتسعى إلى توسعتها في المستقبل.

كما أنها تُعنى بتثقيف المجتمع بعناية الإسلام بالحفاظ على المناخ سليماً طيباً نافعاً، وذلك من خلال الدروس وخطب الجُمع والندوات والمحاضرات، ليكون المجتمع بجميع فئاته قائماً بواجبه نحو مناخنا الطيب ليكون صافياً عليلاً سليماً.

وتُعدّ مشاركة الدائرة في هذه المؤتمرات العالمية، ضمن جهودها في نشر القيم الإسلامية واستدامتها، عبر تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.