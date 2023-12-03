تدشين المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

دشّن المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في غزة، أمس، تقديم خدماته العلاجية لأبناء القطاع، في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في القطاع الذي يواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويتولى فريق طبي إماراتي، الإشراف على المستشفى البالغة سعته أكثر من 150 سريراً، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.

ويقدّم المستشفى - إضافة إلى ذلك - خدمات الأشعة المقطعية والسينية، والصيدلة، وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوّعها، بما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه، وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

ويضم الكادر الطبي العامل في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، إضافة إلى متطوعين طبيين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية كانت قد أعلنت بدء دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة الفائت، عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.