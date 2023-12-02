حمدان بن محمد: «عيد الاتحاد» في مقدمة المناسبات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «دولة الإمارات نجحت على مدار أكثر من خمسة عقود في تقديم نموذج للدولة الواعية بمسؤولياتها تجاه الأشقاء والأصدقاء، إذ تصدّرت قوائم الدول المانحة للمساعدات الإنمائية لسنوات، وكانت مواقفها الثابتة حيال القضايا الإقليمية والدولية أساسها الدعوة إلى السلام والأمن والاستقرار، في حين لم تبخل بمشاركة تجربتها التنموية الناجحة مع كل من يطرق بابها، بعدما أصبحت محط أنظار العالم وتقديره».

وأكد سموه أن «(عيد الاتحاد) سيظل دائماً في مقدمة المناسبات التي نتدبّر فيها دروساً وعِبَراً تراكمت ضمن فصول ملحمة بناء وتطوير عنوانها (لا سقف للطموح)، في دولة فتحت أبوابها مرحبة بكل صاحب فكرٍ مُبدِع وكل طموحٍ كبير لتكون على الدوام الوجهة الأمثل للنمو والشريك الأجدر بالثقة في رحلة عمل لا تعرف الكلل يتشارك فيها الجميع فرص النجاح، ويتعاونون في قهر التحديات، من أجل مستقبل واعد مستدام».