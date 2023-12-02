منصور بن محمد: مصطفّون وراء قيادة ألغت كلمة «المستحيل»

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الــ52 لدولة الإمارات يمثّل محطة جديدة في مسيرة الريادة والتقدم التي انطلقت مع تأسيس دولة الاتحاد وسطّرت خلالها دولتنا الفتيّة قصص نجاحٍ ملهمة، وإنجازات يُشار لها بالبنان، ارتقت بها خلال خمسة عقود من العمل الجاد إلى مصاف دول العالم الرائدة في تصميم المستقبل وصناعته للأجيال المقبلة.

وقال سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: «تجمعنا اليوم روح الاتحاد الراسخة في وجداننا والمتجذرة في نفوسنا، وستظل الحافز الذي يدفعنا إلى الأمام لمواصلة مسيرة النماء المباركة مُلتفين حول رايتنا الموحدة ومصطفين وراء قيادة رشيدة ألغت كلمة المستحيل من قاموس الإمارات، لتحفّز خطانا في دروب نهضة شاملة نعزز خلالها المكتسبات والإنجازات المشرّفة للإمارات على كافة الأصعدة.

ومما لاشك فيه أن يوم الثاني من ديسمبر سيبقى دائماً ذكرى عزيزة على قلوب بنات وأبناء الإمارات، لنمضي بكل فخر في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد وتأكيد قدرته على الوصول إلى أعلى درجات التقدم.. داعين الله أن يحفظ على دولتنا وشعبها الأبيّ نعمة الأمن والأمان».