مزيد من الاستدامة.. والفرح

يعود «المهرجان في مدينة مصدر»، حدث الاستدامة النابض في أبوظبي هذا العام، أكبر من أي وقت مضى، مع مزيد من الأنشطة والأعمال التركيبية التفاعلية، والمعالم الفنية المتعلقة بالاستدامة، خلال (أيام 1 و3 و8 و9 و10 ديسمبر الجاري).

ويتزامن المهرجان مع تنظيم مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أبرز حدث للاستدامة في العالم، ويقدم تجربة تعليمية ملهمة تدمج الاستدامة والتكنولوجيا والابتكار، ويسلّط الضوء على التقنيات المستدامة المبتكرة، ويوفر منصّة لحفز الشراكات، مشكّلاً حدثاً مجتمعياً جذاباً يجمع بين جانبي التعليم والترفيه.

ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من معالم الجذب، بما فيها تراكيب تفاعلية، وعروض فنية جذابة، ومأكولات ومشروبات شهية. ويتخطى تركيز المهرجان تقديم المأكولات اللذيذة ليدعم بدوره الاستدامة، من خلال خيارات التعبئة والتغليف المستدامة، مع اهتمام قوي بالإنتاج المحلي.

ومن بين العروض الأخرى، سيقدم المهرجان مجموعة من الأنشطة، تشمل فعاليات عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، وسلسلة من الجلسات الفنية لتعليم مهارات العناصر الرئيسة للتراث الإماراتي، بما في ذلك صنع زجاجات الرمل والفخار والبرقع والرسم بالحناء، وسلسلة من ورش العمل مخصصة لتعليم الشباب المهارات الأساسية المتعلقة بالاستدامة، بدءاً من بناء البطاريات البيئية والروبوتات الشمسية، إلى صنع الصابون باستخدام المواد المتاحة في منازلهم.

ومن ورش العمل التعليمية الأخرى التي يقدمها المهرجان، ورش الدارات الإلكترونية بالطاقة الخضراء، وتعليم أساسيات الإلكترونيات والطاقة البديلة الحديثة، واستكشاف مفاهيم السيارات الكهربائية وطواحين الهواء، والطاقة المولدة يدوياً، وتجارب الطفو عبر إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية في التجارب العلمية، ويمكن للمشاركين بناء زجاجة سحرية خاصة بهم بداخلها لعبة غواصة ترتفع وتنخفض بدافع كثافة الماء، إلى جانب الزراعة المجتمعية، التي تُعدّ وجهة عائلية مثالية لاستكشاف عالم النباتات، ويمكن للضيوف ارتداء قفازات البستنة والمشاركة في تجربة زراعية صديقة للبيئة، ومكعبات بناء باقات الزهور، ويهدف هذا النشاط إلى تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتعزيز مهاراتهم في تنسيق الألوان، لمساعدتهم على تقدير عناصر الطبيعة بشكل أكبر. وستتعاون العائلات في النشاط بهدف واحد: «الحفاظ على جمال الكوكب».

بينما يقام السباق المجتمعي «نجري معاً» في مدينة مصدر بعد غدٍ، ويشهد جناحاً مخصصاً يحفل بالأنشطة حتى 10 الجاري، إلى جانب مركز جديد للزوّار في مدينة مصدر بعنوان: «استكشفوا عالم المستقبل المستدام لمدينة مصدر»، من خلال مركز الزوّار الذي كشف عنه، أخيراً، وهو بوابة تفاعلية تدعو الضيوف إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل الاستدامة.