محمد بن زايد ومحمد بن راشد: «إكسبو الرياض» سيكون علامة بارزة واستضافته فوز لخليجنا

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشعب السعودي الشقيق بفوز المملكة العربية السعودية، بتنظيم معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة نشرها أمس، على منصة «إكس» أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض.

وقال سموّه في تدوينته: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق بأن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض». وأضاف سموّه أن «التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسّد الثقة العالمية بها، وبتوجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار».

كما أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة نشرها أمس، على منصة «إكس»، أن استضافة الشعب السعودي للعالم في 2030، فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.

وقال سموّه: «نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار، الرياض الحبيبة، فوزها باستضافة إكسبو 2030. نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030».

وأضاف سموّه أن «فرحة الشعب السعودي فرحتنا ونجاحهم نجاحنا، واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا. ألف مبروك للسعودية». وكان المكتب الدولي للمعارض أعلن أمس، فوز ملف المملكة العربية السعودية، المقدّم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض. وحسمت الجمعية العامة للمكتب المنافسة لصالح الرياض، خلال اجتماع عُقد في باريس، على حساب العاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية. وحازت السعودية 119 صوتاً، مقابل 29 صوتاً لكوريا الجنوبية، و17 لإيطاليا.