تعبئة وقود وتأمين وهدايا للسائقين الملتزمين

نفذت شرطة أبوظبي عبر دوريات السعادة، مبادرات عدة، لمكافأة السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور في الإمارة، من خلال منحهم هدايا وقسائم متنوعة وسنة تأمين مجاني على سياراتهم، وتعبئة خزان الوقود.

وقالت شرطة أبوظبي، إن هذه المبادرات تسهم في تحقيق السعادة للسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية، وتحفزهم على السلوكيات الإيجابية، وتعزز في الوقت نفسه الثقة بخدمات شرطة أبوظبي وتسهم في جعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، لافتة إلى استمرار جهودها في غرس قيمة احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة وتعزيز السلامة على الطرق.

وكرمت شرطة أبوظبي سائقين ملتزمين بقواعد المرور في مدينة العين، بتوزيع بطاقات لتعبئة الوقود على السائقين، مقدمة من شركة أدنوك للتوزيع، بهدف نشر السعادة في المجتمع.

كما كافأت دورية السعادة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة الروضة للتأمين، الشريك الاستراتيجي لشرطة أبوظبي، عدداً من السائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية، حيث قدمت لهم بطاقات تأمين لمدة عام تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرق.

كما وزعت دورية السعادة بشرطة أبوظبي العديد من الهدايا على السائقين الملتزمين مرورياً في مناسبات مختلفة على مدار العام، وذلك في إطار نشر الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع لتحفيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بقواعد السير والمرور وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلاماً.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرق ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى للسائقين الآخرين، وتكثيف الاهتمام بالوعي المروري للسائقين ومستخدمي الطريق ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية «أمن الطرق» حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال رئيس فريق دورية السعادة في المديرية الرائد ناصر صالح بن بدوة الدرمكي، إن «دوريات السعادة» تسهم في تحقيق السعادة للسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية، وتحفزهم على السلوكيات الإيجابية، وتعزز في الوقت نفسه الثقة بخدمات شرطة أبوظبي، مؤكداً استمرار الجهود في غرس قيمة احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة وتعزيز السلامة على الطرق.

ودشنت شرطة أبوظبي دورية السعادة المرورية ـ المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة ـ في 2016، وزودت الدوريات بالتجهيزات والأنظمة الذكية والوسائل التي تدعم عملها في نشر ثقافة السعادة والإيجابية بين كل مستخدمي الطريق على مستوي إمارة أبوظبي والارتقاء بأساليب التوعية المرورية إلى أعلى المعايير والممارسات وأولوية مديرية المرور والدوريات بجعل الطرق أكثر أمناً.